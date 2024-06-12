وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيبلغ ذروته بحلول 2029

كشفت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2029، ثم سيبدأ في الانكماش بدءًا من العام التالي. وفق وكالة "رويترز".

وأوضح المصدر أن المتوقع أن يفوق المعروض الطلب بشكل كبير بحلول نهاية العقد.

وتتوقع الوكالة ومقرها باريس، وفقا لتقريرها السنوي للنفط، أن يصل المعروض إلى ما يقارب من 114 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا عن الطلب المتوقع.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، "تُظهر التوقعات في هذا التقرير، التي تستند إلى أحدث البيانات المتاحة، فائضا كبيرا في إمدادات النفط خلال العقد الحالي، ما يشير إلى أنه حريّ بشركات النفط التأكد من مواكبة إستراتيجياتها وخطط أعمالها للتغييرات الجارية".