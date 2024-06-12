وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيبلغ ذروته بحلول 2029
كشفت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2029، ثم سيبدأ في الانكماش بدءًا من العام التالي. وفق وكالة "رويترز".
وأوضح المصدر أن المتوقع أن يفوق المعروض الطلب بشكل كبير بحلول نهاية العقد.
وتتوقع الوكالة ومقرها باريس، وفقا لتقريرها السنوي للنفط، أن يصل المعروض إلى ما يقارب من 114 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا عن الطلب المتوقع.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، "تُظهر التوقعات في هذا التقرير، التي تستند إلى أحدث البيانات المتاحة، فائضا كبيرا في إمدادات النفط خلال العقد الحالي، ما يشير إلى أنه حريّ بشركات النفط التأكد من مواكبة إستراتيجياتها وخطط أعمالها للتغييرات الجارية".
وذكرت الوكالة أن نمو الطلب على النفط سيصل إلى ذروته، ويستقر عند 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029، ثم سيبدأ في التراجع قليلا في عام 2030 بسبب تزايد استخدام السيارات الكهربائية، وتحسن الكفاءة، والتوجه نحو توليد الطاقة بعيدا عن مصادر الوقود الأحفوري.
وخفضّت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 960 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى تباطؤ الاستهلاك في الدول المتقدمة، فيما تتوقع أن يؤدي فتور النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة الخضراء إلى نمو الطلب بمقدار مليون برميل يوميا في عام 2025.