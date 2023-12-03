موريتانيا تستعد لإنتاج أول شحنة غاز مخصصة للتصدير

قالت موريتانيا، اليوم الأحد، إنها تستعد لإنتاج أول شحنة غاز مخصصة للتصدير إلى الخارج في العام المقبل، وذلك في وقت تتقاسم فيه البلاد احتياطات كبيرة من هذه المادة مع السنغال المجاورة.

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناني ولد اشروقه، إن موريتانيا "ستنتج في وسط العام المقبل أول شحنة غاز للتصدير"، لافتًا إلى أن الشحنة سيتم إنتاجها من خلال حقل "أحميم الكبير" المشترك مع السنغال، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الموريتاني في ندوة حول إسهام الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة، عقدها منتدى الدول المصدرة للغاز على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في دبي، في إطار مؤتمر المناخ "كوب 28".