بريطانيا تدفع فاتورة "بريكست" من جيوب مواطنيها.. هل يكون العام الجديد عنوانًا للعودة؟

بريكست.. تحت المساءلة!

كشف استطلاع أجرته شركة YouGov أن 56٪ من الناس يعتقدون أن بريطانيا كانت مخطئة في مغادرة الاتحاد الأوروبي وأن 32٪ فقط يعتقدون أنها كانت على حق، لكن 19٪ من هؤلاء الموافقين على الخروج يعتقدون اليوم أنهم مخطئون بحسب ما قالته الشركة.

وعن تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد، قال محمد "بالتأكيد له التأثير الأكبر، والسبب هو بعض المفاصل الاقتصادية التي مازالت عالقة دون اتفاق حتى الآن بين بريطانيا والاتحاد، والتي تمس بشكل جوهري الاقتصاد والأسواق".

وتابع محمد "مسألة الوحدة الجمركية هي أحد أبرز الأمور المؤثرة، وهي اتفاقية تقضي بفرض رسوم جمركية متساوية على أي سلعة تستورد من دولة داخل الاتحاد إلى دولة أوروبية أخرى، وبعد خروج بريطانيا، ظلت هذه المسألة عالقة ولها آثارها على الشركات والأعمال بشكل ينعكس سلبًا على الاقتصاد ككل".

وأضاف الخبير الاقتصادي "الاتحاد الأوروبي يطالب إلى الآن بموجب مسودة الاتفاق بأن تسدد لندن المبالغ الملزمة فيها عندما كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع "بعد سلسلة من المقايضات لا يزال المبلغ كبير جدًّا، ووصل في آخر جولة مفاوضات إلى نحو 47 مليار جنيه إسترليني؛ ما يشكل عامل قلق يؤثر على السوق البريطاني، ويؤدي بدوره إلى هذا التخبط في القرارات الاقتصادية والتعيينات".

وأكد بحث أجرته صحيفة CityAM حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن 64٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأثرت سلبيًّا بالانسحاب، وأن 19٪ فكروا في إغلاق أعمالهم، و20٪ لا يعتقدون أن أعمالهم ستنجو من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.