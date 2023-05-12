تونس ترفع سعر شراء القمح الصلد من المزارعين المحليين

قال وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس، عبد المنعم بلعاتي، اليوم الجمعة، إن بلاده رفعت سعر شراء القمح الصلد من المزارعين المحليين وسط توقعات بموسم حبوب كارثي نتيجة الجفاف الشديد.

وسيرتفع سعر الشراء من 130 إلى 140 دينارا (45.95 دولار) لكل 100 كيلوجرام.

بدوره قال محمد رجايبية، وهو مسؤول كبير في الاتحاد التونسي للفلاحة، إن موسم حصاد الحبوب سيكون "كارثيا" إذ سينكمش حجم المحصول المتأثر بالجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا العام من 750 ألف طن العام الماضي.