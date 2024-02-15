"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بدعم من "أوبر" و"ليفت" و"إنفيديا‎"

أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، الأربعاء، مع صعود أسهم منصتيْ استئجار السيارات "ليفت" و"أوبر".

وقفزت شركة "إنفيديا" إلى المركز الثالث في قائمة أعلى الشركات قيمة في البورصة الأمريكية مقصية "ألفابت".

وتقدمت "إنفيديا" على أ"لفابت"، مالكة "غوغل"، في قيمة رأس المال السوقي قبل صدور النتائج الفصلية لشركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل.

وقفزت أسهم "أوبر" إلى مستوى قياسي بدعم من خطة لإعادة شراء أسهم في الشركة بقيمة 7 مليارات دولار.