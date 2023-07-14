صحيفة "التايمز": زيادة الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية في متاجر بريطانيا

يقبل المتسوقون أيضا على شراء المواد والسلع ذات (الملصق الأصفر) التي تباع بأسعار مخفضة نظرا لاقتراب انتهاء مدة صلاحيتها.

يأتي ذلك وسط قلق الكثيرين مما يعرف بالانكماش المستند إلى التضخم؛ وهو تقليص حجم السلعة أو سعتها مع إبقاء سعرها على حاله، على إثر ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكرد فعل على الانكماش المستند إلى التضخم، يقوم 29% من المتسوقين بشراء منتجاتهم المفضلة على نحو أقل من السابق، بينما تحول ما نسبته 18% منهم إلى شراء حاجياتهم من ماركات وعلامات تجارية أخرى لم تقم بتغيير حجم منتجاتها.

إلى ذلك، يجد 37% من زبائن محلات السوبرماركت نقصا في توفر المنتجات خصوصا السلع الاساسية مثل البيض والمواد الطازجة والأغذية المعلبة، والتي تكاد تكون غير متوفرة في أغلب الاوقات. بينما يقول 20% من الزبائن إن محال السوبرماركت لا تعرض أو تقدم أي منتجات جديدة لزبائنها .

كما لوحظ ارتفاع الإنفاق في مراكز التسوق التي تقدم خصومات للزبائن، بمعدل (8.8%) في شهر حزيران الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أبريل 2021.

الجو الحار أيضا شجع البريطانيين على التسوق لشراء ملابس الصيف، وارتياد البارات والحانات. وهو ما رفع قيمة الإنفاق إلى 8.4%.

في المقابل، انخفض الإنفاق على المطاعم إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير الماضي، وبلغ معدل الانخفاض 8.4% في وقت بدأ فيه الكثير من البريطانيين تقليص تناول وجباتهم في المطاعم، لتعويض الارتفاع في قيمة فواتير الإنفاق العائلية.

يقول بنك (باركليز) إن الكثير من مستخدمي البطاقات الذين قللوا من إنفاقهم على المطاعم، تحولوا إلى المحلات المتخصصة في المشروبات والأطعمة مثل محلات الجزارين والبقالة. وعندما يذهب الناس إلى المطاعم، فغالبا ما يختارون تناول المقبلات والحلويات فقط، وذلك لتوفير المال.