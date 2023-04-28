الكشف عن موعد استئناف تصدير نفط كردستان العراق

كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن موعد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العملية ستبدأ في غضون أيام قليلة.

ووقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في بغداد، مطلع الشهر الجاري، اتفاقاً وُصف بأنه "تاريخي"؛ من أجل إعادة تصدير نفط الإقليم مجدداً عبر ميناء جيهان التركي، حيث تأمل بغداد وأربيل في طيّ صفحة ملف شائك وعالق منذ نحو 20 عاماً.