الكشف عن موعد استئناف تصدير نفط كردستان العراق
كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن موعد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العملية ستبدأ في غضون أيام قليلة.
ووقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في بغداد، مطلع الشهر الجاري، اتفاقاً وُصف بأنه "تاريخي"؛ من أجل إعادة تصدير نفط الإقليم مجدداً عبر ميناء جيهان التركي، حيث تأمل بغداد وأربيل في طيّ صفحة ملف شائك وعالق منذ نحو 20 عاماً.
وقال وزير النفط العراقي إن" الحكومة المركزية وصلت إلى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق مع أربيل بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان"، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن عبد الغني قوله إن" شركة تسويق النفط التي تكفلت بعملية استلام وتصدير النفط من الإقليم هي الآن بصدد توقيع العقود مع الشركات التي تشتري النفط"، وأشار إلى أنه "سيتم في الأيام القريبة المقبلة الإعلان عن استئناف تصدير النفط".
وكان محللون عراقيون قد قللوا في وقت سابق من مدى أهمية هذا الاتفاق، الذي وصفوه، خلال حديثهم لـ"إرم نيوز"، بأنه أشبه بمرحلة مؤقتة لن تفضي إلى حلّ شامل لهذا الملف المعقد، إلا أنهم أشاروا إلى أنه إيجابي في الوقت الراهن، ويمكن البناء عليه من أجل إقرار قانون نهائي ينظم آليات تصدير النفط.