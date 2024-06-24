أسعار الذهب تصعد مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2324.36 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 2336.70 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496% مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، تلمساً لمزيد من المؤشرات على الإطار الزمني لخفض الفائدة ومقدار الخفض.

كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.55 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 990.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 947.50 دولار للأوقية.