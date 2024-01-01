سلة التسوق.. رفاهية تضرب جيوب الإسبان
قال المعهد الإسباني للإحصاء، إن سلة التسوق تسببت بالعديد من المخاوف للأسر الإسبانية؛ نتيجة التأثير الذي خلفه ارتفاع أسعار المواد الغذائية على جيوبهم، لافتًا إلى أن أسعار المواد الغذائية سجلت زيادات تقترب من 20%، وفق ما نقلته صحيفة "ABC" الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إن المعهد الإسباني أشار في تقرير، صدر عنه مؤخرًا، إلى أن الأولوية في ارتفاع الأسعار كانت بلا منازع لزيت الزيتون، الذي ارتفع سعره في تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 73.5%، تلاه البيض بنسبة 28% خلال شهر شباط/ فبراير، ثم الدقيق بنسبة 28.1%، فالجبن بنسبة 20%.
ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار سلة التسوق يؤثر على جيوب جميع الأسر، لكن من الواضح أن التأثير كان أكبر على تلك الأسر ذات الدخل المنخفض، وفق التقرير.
بينما كشف بنك إسبانيا في تقرير له عن الوضع المالي للأسر والشركات، أن الأسر ذات الدخل المنخفض في وضع أكثر عرضة للخطر في مواجهة زيادة التضخم بسبب تكلفة سلة استهلاكهم، وانخفاض قدرتهم على الادخار، وفق الصحيفة.
وأوضحت أن هذه الأسر تُخصص 55% من دخلها للإنفاق على السلع الضرورية والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والإمدادات الأساسية من الماء والكهرباء والهاتف، مقارنة بـ 30% من الأسر ذات الدخل المتوسط.
وأكدت الصحيفة أنه بعد أشهر من المناقشات بين الشركاء الحكوميين حول الأداة الأفضل لمحاولة التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الجيوب، تدخلت نائبة الرئيس ووزيرة العمل، يولاندا دياز، من خلال تحديد سقف مباشر للأسعار.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2024، ورغم الإجراءات السابق ذكرها، من الممكن أن تشكل بعض العناصر ضغوطًا تصاعدية على الأسعار، مثل التوترات الجيوسياسية الدولية والجفاف وعوامل الطقس.
وقال إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج زيت الزيتون مرة أخرى إلى أقل من مليون طن في الحملة القادمة؛ ما يجعله أقل بنسبة 34% من متوسط مواسم الحصاد الأربعة الأخيرة، ما سيخلق حالة من التوتر في القطاع بسبب قلة العرض في مواجهة الطلب الذي لا ينخفض بنفس المعدل.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية