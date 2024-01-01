سلة التسوق.. رفاهية تضرب جيوب الإسبان

قال المعهد الإسباني للإحصاء، إن سلة التسوق تسببت بالعديد من المخاوف للأسر الإسبانية؛ نتيجة التأثير الذي خلفه ارتفاع أسعار المواد الغذائية على جيوبهم، لافتًا إلى أن أسعار المواد الغذائية سجلت زيادات تقترب من 20%، وفق ما نقلته صحيفة "ABC" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن المعهد الإسباني أشار في تقرير، صدر عنه مؤخرًا، إلى أن الأولوية في ارتفاع الأسعار كانت بلا منازع لزيت الزيتون، الذي ارتفع سعره في تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 73.5%، تلاه البيض بنسبة 28% خلال شهر شباط/ فبراير، ثم الدقيق بنسبة 28.1%، فالجبن بنسبة 20%.

ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار سلة التسوق يؤثر على جيوب جميع الأسر، لكن من الواضح أن التأثير كان أكبر على تلك الأسر ذات الدخل المنخفض، وفق التقرير.

بينما كشف بنك إسبانيا في تقرير له عن الوضع المالي للأسر والشركات، أن الأسر ذات الدخل المنخفض في وضع أكثر عرضة للخطر في مواجهة زيادة التضخم بسبب تكلفة سلة استهلاكهم، وانخفاض قدرتهم على الادخار، وفق الصحيفة.