قالت شركة الخطوط الجوية "يونايتد إيرلاينز" إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور، مضيفة أنها تخطط لاستئناف الرحلات عندما يصبح الوضع آمنا لعملائها وطواقمها.

وتراجع العديد من شركات الطيران حول العالم جداول رحلاتها لتجنب المجالين الجويين الإيراني واللبناني، فيما ألغت أيضا الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

أخبار ذات علاقة مع تصاعد التوترات.. شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

واشتعلت المنطقة، وزاد التوتر العسكري بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفؤاد شكر القائد العسكري الكبير في ميليشيا حزب الله اللبناني في غارة على العاصمة اللبنانية بيروت.