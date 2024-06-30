أيا كانت هوية الفائز بالانتخابات.. أزمة مالية تلوح في أفق فرنسا

من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى، الأحد.

وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسة خطط إنفاق جديدة من دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها، بحسب وكالة "رويترز".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، إلى 3%؛ وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز.