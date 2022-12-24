الحكومة الإيطالية تفوز بثقة مجلس النواب بشأن ميزانية 2023

فازت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة بسهولة في تصويت على الثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023 قبل موعد نهائي في نهاية العام.

ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني عجز الميزانية في العام المقبل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 في المئة وخصصت أكثر من 21 مليار يورو (22.3 مليار دولار) للإعفاءات الضريبية والمكافآت لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة.