ميلوني: نحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن بلادها تحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها، وفق ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وأضافت ميلوني في إحاطة أمام البرلمان الإيطالي قبل انعقاد المجلس الأوروبي يومي 29 و 30 يونيو، أن "الحكومة تحاول أن تفعل ذلك من أجل مواطني تونس".

وأضافت: "نحاول اتباع نهج مختلف مع الدول الأفريقية (...) وهو نهج تعاون جاد، وهذا ما نريد أن نفعله".

وشددت على التزام حكومتها بضمان اهتمام أوروبا بالوضع في تونس، مؤكدة أن العمل متواصل من أجل حزمة مساعدات مخصصة لتونس.