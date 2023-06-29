ميلوني: نحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن بلادها تحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها، وفق ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وأضافت ميلوني في إحاطة أمام البرلمان الإيطالي قبل انعقاد المجلس الأوروبي يومي 29 و 30 يونيو، أن "الحكومة تحاول أن تفعل ذلك من أجل مواطني تونس".
وأضافت: "نحاول اتباع نهج مختلف مع الدول الأفريقية (...) وهو نهج تعاون جاد، وهذا ما نريد أن نفعله".
وشددت على التزام حكومتها بضمان اهتمام أوروبا بالوضع في تونس، مؤكدة أن العمل متواصل من أجل حزمة مساعدات مخصصة لتونس.
وقالت ميلوني إنها تدرك أن عدم استقرار دول شمال أفريقيا يمثل مشكلة للقارة الأوروبية.
وفي السابع من حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت إيطاليا عزمها تقديم 763 مليون دولار لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس التي تعاني من أزمة مالية، وضغوط قوية لسداد مديونياتها.
وقالت ميلوني، في كلمة خلال زيارتها إلى تونس أمام الرئيس قيس سعيد، إن المساعدالت الإيطالية تستهدف دعم القطاعات الأساسية كالصحة والخدمات، وذلك في إطار احترام السيادة التونسية.
وأضافت أن بلادها تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع التونسي.
وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس الماضي، أن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وقالت الرئاسة في بيان، إن سعيد اعتبر وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمس بالسلم الأهلي.