تقرير: حذر يغلف التوقعات الاقتصادية لعام 2024

قال تقرير متخصص، إن التطورات الاقتصادية السلبية المتوقعة خلال العام الحالي، بما في ذلك التباطؤ الواضح أو الركود المحتمل في الولايات المتحدة، حوّلت الأنظار إلى الآفاق الاقتصادية لعام 2024.

وبحسب تقرير لموقع" Investment and Pensions"، "تشير المؤشرات المالية وظروف السوق إلى احتمال ظهور الأخبار الاقتصادية غير المرحب بها، والتي كانت متوقعة في البداية في العام السابق، خلال العام الحالي. وقد أدى هذا التحول في التوقيت إلى غرس شعور بالحذر وخفف من التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2024".

ويراقب الخبراء والمحللون عن كثب المؤشرات الاقتصادية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للمسار الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث من الممكن أن يؤثر الركود المتأخر، إذا تحقق، على الأسواق العالمية، وحدوث تموجات عبر مختلف القطاعات والمناطق.

وتوقع التقرير، أن "تستمر هذه الظروف المالية عدة أشهر بالرغم من أن الأسواق المزدهرة لا تزال تتوقع هبوطًا أكثر اعتدالًا".

وعلى الرغم من احتمال بدء البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة في 2024، يتوقع الكثيرون أن التضخم، الذي يبقى مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بأهداف البنوك المركزية، لن يستمر في الهبوط بلطف من مستوياته المرتفعة كما حدث في عام 2023، بل سيكون أكثر ثباتا وسيحتاج فترة أطول للتراجع إلى مستويات أقل.