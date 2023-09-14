تقرير: تضاعف حالات الإعسار المالي للشركات في البرتغال خلال أغسطس

كشف "المعهد الوطني للإحصاء" في البرتغال، عن استمرار ارتفاع حالات الإعسار المالي لقطاع الأعمال والشركات في البلاد في النصف الثاني من العام الحالي.

وأفاد تقرير للمعهد بأن، شهر يوليو/ تموز الماضي، سجل زيادة بنسبة 23%، بينما سجل، أغسطس/ آب، زيادة بأكثر من 116%، مقارنة بالفترتين نفسهما من العام 2022، بحسب ما ذكرته صحيفة "جورنال إيكونوميكو" البرتغالية.

وذكر التقرير بأن هذه الزيادة في حالات الإعسار المالي، التي قُدرت بنحو 2.485 حالة، في شهر أغسطس/آب فقط، تعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها العديد من الشركات في البرتغال بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة، التي يقل حجم مبيعاتها عن 500 ألف يورو، هي التي تواصل تسجيل أكبر عدد من حالات الإعسار المالي.

وبحسب خوسيه بيدرو بايس الاستشاري في شركة "كابيتايزار" للاستشارات المالية، "فإن الزيادة في حالات إعسار الشركات هي علامة واضحة على أن الشركات في البرتغال تواجه صعوبات مالية كبيرة".

وتابع التقرير بأن مدينتي لشبونة، وبورتو، سجلتا أكبر عدد من الحالات، بمعدل 566 و546 حالة على التوالي.

وكانت قطاعات النقل 14%، وقطاع الخدمات 13%، وقطاع الزراعة وصيد السمك 7%، الأكثر تأثرًا مقارنة بالعام 2022.

المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية