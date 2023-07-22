المغرب يعلن حصيلة عام من التأشيرات الإلكترونية

كشفت بيانات رسمية في المغرب، إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية من أصل أكثر من 160 ألف طلب تمت معالجته، خلال عام من إطلاق منصة إلكترونية مختصة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن عدد الطلبات عبر التأشيرة الإلكترونية شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ في شهر تموز/ يوليو من عام 2022 نحو 6 آلاف طلب.

وتجاوز عدد الطلبات 15 ألفا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام ذاته، بينما وصل في شهر أيار/مايو الماضي إلى حوالي 18 ألف طلب.