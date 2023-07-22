المغرب يعلن حصيلة عام من التأشيرات الإلكترونية
كشفت بيانات رسمية في المغرب، إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية من أصل أكثر من 160 ألف طلب تمت معالجته، خلال عام من إطلاق منصة إلكترونية مختصة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن عدد الطلبات عبر التأشيرة الإلكترونية شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ في شهر تموز/ يوليو من عام 2022 نحو 6 آلاف طلب.
وتجاوز عدد الطلبات 15 ألفا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام ذاته، بينما وصل في شهر أيار/مايو الماضي إلى حوالي 18 ألف طلب.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن 96.6 في المئة من الـ150 ألف تأشيرة إلكترونية جرى إصدارها ضمن الفئة السياحية، فيما ذهبت نسبة 3.4 في المئة لفئة الأعمال، التي تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية بشركات كبرى تعمل في مختلف المجالات.
ولفت بيان الوزارة إلى أن 110 جنسيات من كافة القارات استفادت من التأشيرة الإلكترونية منذُ إطلاقها قبل عام، مبينة أن التأشيرات الإلكترونية الصادرة توزعت حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55%)، والهند (10%)، ونيجيريا (4.44%)، ومصر (4.41%)، وباكستان (3.5%) والأردن (2.7%).
وأكدت أن العديد من الأجانب يستفيدون من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة مواطني تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا، منوهة إلى أن التأشيرة الإلكترونية تتيح الدخول إلى أراضي المغرب وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى)، وتمتد صلاحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.