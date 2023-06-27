ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بمخاوف الإمدادات

شهدت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 69.47 دولار للبرميل.