استقرار أسعار النفط وسط شكوك حول خفض إمدادات "أوبك+"

شهدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، استقرارا قبيل الإعلان عن قرارات هامة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ العام المقبل ستعوض فائض المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01.03 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط عند 76.03 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 71.35 دولار للبرميل.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بخفض 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

لكن المستثمرين ما زالوا متشككين في أن إجمالي العرض سينخفض، إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) للأبحاث في مذكرة "النمو في نشاط النفط الصخري بالولايات المتحدة لا يزال مفاجئا، في حين أن الزيادات من المنتجين الآخرين من خارج أوبك كبيرة بشكل غير متوقع".

وانخفضت أسعار خام برنت من أكثر من 80 دولارا للبرميل في بداية ديسمبر كانون الأول، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط من أكثر من 77 دولارا.