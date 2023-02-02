السعودية تدشن أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف إن هناك تطورًا كبيرًا بالنقل ومركبات النقل، ومن ضمنها نوعية الوقود المستخدم، ومنه هيدروجين وقود نظيف، بجانب سيارات كهربائية.

وأشار إلى أن تدشين الحافلة الكهربائية في جدة اليوم هو في طور التجربة كبداية لانتشار هذا النوع من الحافلات في المملكة.

وعن المشاريع المستقبلية بهدف تخفيف الزحام، أوضح الرميح أن مهمة الهيئة والأمانة البدء بتوفير نقل عام في مدن متوسطة مثل: جازان، صبيا، أبوعريش، والطائف، والقصيم، وسيُعمل بها هذا العام، كما سيُطرح في تبوك، والأحساء، ومدن أخرى مما يوفر خدمة ممتازة لتوصيل المواطن والمقيم من المنزل إلى مقر عمله.