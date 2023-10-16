أمريكا تتعهد ببذل قصارى جهدها لإرسال مساعدات اقتصادية قوية لأوكرانيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن دعم أوكرانيا يمثل "أولوية قصوى" للولايات المتحدة وأوروبا، واصفة ذلك بأنه ضروري لدعم الجهود العسكرية الأوكرانية في مواجهة الحرب الروسية.

وأضافت في تصريحات باجتماعها الثالث مع وزراء مالية مجموعة اليورو، الذي بدأ منذ قليل، أن إدارة بايدن ملتزمة بدعم أوكرانيا "مهما طال الأمر" وستبذل قصارى جهدها لضمان موافقة أغلبية الحزبين في الكونجرس الأمريكي على إرسال مساعدات "قوية" ومتواصلة لأوكرانيا التي تمزقها الحرب.

وتابعت قائلة: "لا يمكن أن ندع أوكرانيا تخسر الحرب لأسباب اقتصادية عندما أظهرت قدرتها على النجاح في ساحة المعركة".