كيف يصمم بوتين "الطرق الاستراتيجية" الجديدة لروسيا؟

"لا للعقوبات"

وتعود فكرة إنشاء طريق تجاري يربط بين روسيا وإيران والهند إلى اتفاقية وقعتها الدول الثلاث عام 2002.

ووفق "لوفيغارو"، تم إضفاء الطابع الرسمي على مشروع مركز التجارة الدولية عام 2017، لكنه ظل خاملًا إلى حد ما، حيث بدت مصلحته الاقتصادية، بصرف النظر عن حركة المرور الإقليمية، غير واضحة مقارنة بطرق التجارة الرئيسية الثلاثة التي تستخدمها روسيا بالتساوي تقريبًا، وهي البحر الأسود، بحر آزوف، والشرق الأقصى.

بدوره، يعترف إيغور ليفيتين، وزير النقل الروسي السابق ومساعد فلاديمير بوتين في هذا القطاع، أن "الأمر تطلب العقوبات، حتى ندرك أن هذا مشروع مهم، وأنه يتعين علينا تطويره، لا سيما مع العملية العسكرية الخاصة" (المصطلح الرسمي للحرب في أوكرانيا).

وخلص الأكاديمي والمستشار في قضايا النقل البحري، ألكسندر تيسياتشنيكوف، أن شركات الشحن الأوروبية غادرت السوق الروسية، وكانت أكبر الخسائر على جانب البلطيق، حيث قدمت هذه الشركات الأوروبية حوالي 75% من الشحن، وفي البحر الأسود وصلت هذه الخسائر من 45 إلى 50%؛ و"لم تكن ذات أهمية في الشرق الأقصى".

وأشارت الصحيفة إلى قول القنصل العام لجمهورية إيران في أستراخان، مهدي أكوتشيكيان: "سنرى هذا الممر يزدهر في المستقبل القريب.. وأهم رسالته هي: "لا للعقوبات!".

وفي أبريل/نيسان عام 2022، زعمت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيران كانت تشحن أسلحة إلى روسيا عبر مركز التجارة الدولية، من أجل الحرب في أوكرانيا، وهو ما تدحضه موسكو.

المناطق "الفائزة"

ويشكل الاهتمام المتجدد بالممر جزءًا من الاضطرابات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي سببتها الحرب في أوكرانيا بين المناطق الأكثر تضررًا من تبعات النزاع، وتلك التي استطاعت بطريقة ما الاستفادة من الوضع، إذ تحركت الخطوط وكانت المنطقة الرئيسية المتضررة هي الشمال الغربي، الذي صدّر منتجاته الحرجية على نطاق واسع إلى أوروبا.

وأوضحت الخبيرة زوباريفيتش أن "الانخفاض في بعض المنتجات، مثل الخشب الرقائقي، بلغ 20%، وكان من المستحيل بيع هذه المنتجات إلى الشرق بسبب التحميل الزائد على السكك الحديدية العابرة لسيبيريا"، فيما لم يستعد الشمال الغربي إنتاجه الصناعي، فالمناطق الأخرى المتضررة هي تلك التي بها مصانع سيارات (على سبيل المثال حول سانت بطرسبرغ) حيث "الوضع صعب للغاية".

وأشارت زوباريفيتش إلى "انتعاش بطيء"، مع بقاء الإنتاج الصناعي عام 2023 في هذه المناطق التي تعاني من تداعيات الحرب منخفضًا بنسبة (15-17)%، مقارنة بالأعوام السابقة.

ولفتت إلى أن المناطق "الفائزة" هي تلك التي فيها مصانع أسلحة كبرى وسط البلاد (تولا، فلاديمير، تفير)، أو على نهر الفولغا (أدمرتيا، منطقة كيروف، بينزا، إلخ).

وتُظهر هذه المناطق معدلات نمو صناعي عالية جدًا: تولا (+15%)، تفير (+13%)، ونفس الشيء في جبال الأورال، على سبيل المثال في منطقة يكاترينبورغ (+12%)، تشيليابينسك (+11%).

وعزت زوباريفيتش ذلك لزيادة نفقات الميزانية وتلك المخصصة للدفاع"، بمعدل +70% في موازنة عام 2024، وأن ذلك أصبح ممكنًا بفضل عائدات النفط والغاز.

ووفق زوباريفيتش، فمن غير المرجح أن تستمر مثل هذه القدرات التمويلية للدولة الروسية إلى ما بعد 2025-2026.

وأكدت زوباريفيتش أن "اللوجستيات تتجه نحو الشرق، وهذا يحفز تطوير السكك الحديدية والموانئ"، حيث بلغت التجارة الروسية الصينية 155 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشارت إلى أنه مع الهند، تضاعفت أرقام التجارة ثلاث مرات خلال النصف الأول لتصل إلى 33 مليار دولار، وبحلول نهاية عام 2022، زادت التجارة مع إيران بنسبة 20% إلى 4.9 مليار دولار.

وفي أستراخان، تأخذنا شركة "اللوتس" إلى "المنطقة الاقتصادية الخاصة" التي تديرها شمال المدينة، في الموقع الذي تبلغ مساحته 1000 هكتار، وهي إحدى النقاط الرئيسية لمشروع مركز التجارة الدولية في المنطقة التي هي قيد التطوير حاليًا، والتي تقدم للشركات سلسلة من المزايا، لا سيما المزايا الضريبية.

وقالت "لوفيغارو" إنه منذ ذلك الحين ظلت المنطقة خاملة إلى حد كبير، إذا حكمنا من خلال حالة الطرق التي بدأت خدمتها للتو.