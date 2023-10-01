كيف يصمم بوتين "الطرق الاستراتيجية" الجديدة لروسيا؟
قالت صحيفة "لوفيغارو" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لطرق تجارية جديدة بهدف التحايل على العقوبات الغربية، مثلما يسعى إلى تعزيز نمو المناطق التي عززها المجمع الصناعي العسكري، وتراجع تلك التي تتاجر مع أوروبا، مؤكدة أن الصراع يثقل كاهل الاقتصاد الروسي.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نهر الفولغا، وهو أكبر نهر في أوروبا، يقع على بحر قزوين، وهو أكبر بحر مغلق على هذا الكوكب، وهذه القناة هي أحد الأجزاء الرئيسية لمشروع ضخم تعود فكرته إلى العقد الأول من القرن الحالي، لكن الحرب في أوكرانيا أعطته دفعة قوية، حيث سيمثل شريانًا تجاريًا ضخمًا يربط الشمال والجنوب، كما يربط سانت بطرسبورغ مع بومباي عبر بحر قزوين وإيران، لا سيما ميناء بندر عباس، الذي من شأنه نظريًا أن يتيح إمكانية التحايل على العقوبات الغربية المتراكمة ضد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
بديل لقناة السويس
وسيكون الهدف هو مواجهة العقوبات التي أثرت، من بين آثار أخرى، على التجارة البحرية عبر بحر البلطيق، بل إن هذا الطريق بين الشمال والجنوب سيوفر في نهاية المطاف، بعض الأمل، بديلًا لعبور قناة السويس، من خلال خفض وقت عبور الشحنات بين شمال أوروبا وآسيا إلى النصف.. من 15-24 يومًا بين سانت بطرسبرغ وبومباي عبر "ITC"، مقارنة بـ30-45 يومًا عبر قناة السويس، وفق تقديرات صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية اليومية.
ويتوقع أن يكون المشروع فرعونيًا، لأنه سيتكون من أكثر من مائة مشروع تنموي تمثل حجم استثمارات يقدر بأكثر من 38 مليار دولار، إلا أن الأمر سيستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين حتى يصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته، وفق "فيدوموستي".
ونقلت "لوفيغارو" عن إيغور سميرنوف، مدير النقل والخدمات اللوجستية في مركز اقتصاديات البنية: "لن يتم الوصول إلى حجم كبير من البضائع قبل عام 2030 "، موضحًا أن المشروع بأكمله يظل عرضة لشكوك اقتصادية ومالية وجيوسياسية قوية.
فيما أشارت الخبيرة الاقتصادية والجغرافية، ناتاليا زوباريفيتش، إلى سلسلة من "العوامل المقيدة"، منها انخفاض توافر السفن في بحر قزوين، وعدم كفاية البنية التحتية لحركة المرور، والحاويات، والتأمين، ومشاكل الدفع، مبينة أنه من المستحيل التنبؤ بدقة بتطور التدفقات التجارية، لأننا لا نعرف كيف سيكون الوضع في غضون عشرة أعوام فيما يتعلق بأوروبا.
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة لمنطقة أستراخان، ستانيسلاف سينتشينكو، إلى الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه مدينة أستراخان، والتي تمتد على جانبي الشريط المهيب من نهر الفولغا، مبينًا أن "المدينة كانت تعيش دائمًا على التجارة واليوم تعود التجارة ببطء".
وبدعم من الأرقام، يرحب حاكم منطقة أستراخان، إيغور بابوشكين، بـ"الديناميكية الإيجابية" المسجلة منذ العام الماضي.
وقال: "خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفع حجم نقل البضائع (2.3 مليون طن) بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف بابوشكين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 77% والواردات بنسبة 44%، فيما "تشكل الحبوب والزيوت النباتية الجزء الأكبر من حجم مبيعات موانئ المنطقة ومحطات الشحن في ميناء أستراخان، مضيفًا: "نقوم أيضًا بشحن الأخشاب والمواد الكيميائية والأسمدة والأسمنت والبولي بروبيلين".
ولفت بابوشكين إلى "الاهتمام الخاص" الذي أولاه فلاديمير بوتين لمركز التجارة الدولية.
وفي شباط الماضي، تدخل الرئيس الروسي للمطالبة بضمان غاطس لا يقل عن 4.5 متر في القناة بحلول نهاية العام الجاري، موضحًا أنه "منذ ذلك الحين "سبع عشرة جرافة تعمل 24 ساعة في اليوم"، والأولوية الأخرى هي بناء أسطول حديث من سفن الحاويات.
وأوضح بابوشكين أنه في مايو/أيار الماضي، تم إطلاق أول أربعة قوارب من هذا النوع، لافتًا إلى أنه في مجال البنية التحتية تجمع "المجموعة" بين موقعين يجري تطويرهما حاليًا، وهي منطقة اقتصادية خاصة تسمى "لوتس"، على بعد 50 كيلومترًا من أستراخان، و"مركز" لوجستي للحاويات بالقرب من ميناء أوليا، على بعد 70 كيلومترًا أسفل مجرى النهر من المدينة، التي لا تزال قدرات مينائها الحالية محدودة.
"لا للعقوبات"
وتعود فكرة إنشاء طريق تجاري يربط بين روسيا وإيران والهند إلى اتفاقية وقعتها الدول الثلاث عام 2002.
ووفق "لوفيغارو"، تم إضفاء الطابع الرسمي على مشروع مركز التجارة الدولية عام 2017، لكنه ظل خاملًا إلى حد ما، حيث بدت مصلحته الاقتصادية، بصرف النظر عن حركة المرور الإقليمية، غير واضحة مقارنة بطرق التجارة الرئيسية الثلاثة التي تستخدمها روسيا بالتساوي تقريبًا، وهي البحر الأسود، بحر آزوف، والشرق الأقصى.
بدوره، يعترف إيغور ليفيتين، وزير النقل الروسي السابق ومساعد فلاديمير بوتين في هذا القطاع، أن "الأمر تطلب العقوبات، حتى ندرك أن هذا مشروع مهم، وأنه يتعين علينا تطويره، لا سيما مع العملية العسكرية الخاصة" (المصطلح الرسمي للحرب في أوكرانيا).
وخلص الأكاديمي والمستشار في قضايا النقل البحري، ألكسندر تيسياتشنيكوف، أن شركات الشحن الأوروبية غادرت السوق الروسية، وكانت أكبر الخسائر على جانب البلطيق، حيث قدمت هذه الشركات الأوروبية حوالي 75% من الشحن، وفي البحر الأسود وصلت هذه الخسائر من 45 إلى 50%؛ و"لم تكن ذات أهمية في الشرق الأقصى".
وأشارت الصحيفة إلى قول القنصل العام لجمهورية إيران في أستراخان، مهدي أكوتشيكيان: "سنرى هذا الممر يزدهر في المستقبل القريب.. وأهم رسالته هي: "لا للعقوبات!".
وفي أبريل/نيسان عام 2022، زعمت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيران كانت تشحن أسلحة إلى روسيا عبر مركز التجارة الدولية، من أجل الحرب في أوكرانيا، وهو ما تدحضه موسكو.
المناطق "الفائزة"
ويشكل الاهتمام المتجدد بالممر جزءًا من الاضطرابات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي سببتها الحرب في أوكرانيا بين المناطق الأكثر تضررًا من تبعات النزاع، وتلك التي استطاعت بطريقة ما الاستفادة من الوضع، إذ تحركت الخطوط وكانت المنطقة الرئيسية المتضررة هي الشمال الغربي، الذي صدّر منتجاته الحرجية على نطاق واسع إلى أوروبا.
وأوضحت الخبيرة زوباريفيتش أن "الانخفاض في بعض المنتجات، مثل الخشب الرقائقي، بلغ 20%، وكان من المستحيل بيع هذه المنتجات إلى الشرق بسبب التحميل الزائد على السكك الحديدية العابرة لسيبيريا"، فيما لم يستعد الشمال الغربي إنتاجه الصناعي، فالمناطق الأخرى المتضررة هي تلك التي بها مصانع سيارات (على سبيل المثال حول سانت بطرسبرغ) حيث "الوضع صعب للغاية".
وأشارت زوباريفيتش إلى "انتعاش بطيء"، مع بقاء الإنتاج الصناعي عام 2023 في هذه المناطق التي تعاني من تداعيات الحرب منخفضًا بنسبة (15-17)%، مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفتت إلى أن المناطق "الفائزة" هي تلك التي فيها مصانع أسلحة كبرى وسط البلاد (تولا، فلاديمير، تفير)، أو على نهر الفولغا (أدمرتيا، منطقة كيروف، بينزا، إلخ).
وتُظهر هذه المناطق معدلات نمو صناعي عالية جدًا: تولا (+15%)، تفير (+13%)، ونفس الشيء في جبال الأورال، على سبيل المثال في منطقة يكاترينبورغ (+12%)، تشيليابينسك (+11%).
وعزت زوباريفيتش ذلك لزيادة نفقات الميزانية وتلك المخصصة للدفاع"، بمعدل +70% في موازنة عام 2024، وأن ذلك أصبح ممكنًا بفضل عائدات النفط والغاز.
ووفق زوباريفيتش، فمن غير المرجح أن تستمر مثل هذه القدرات التمويلية للدولة الروسية إلى ما بعد 2025-2026.
وأكدت زوباريفيتش أن "اللوجستيات تتجه نحو الشرق، وهذا يحفز تطوير السكك الحديدية والموانئ"، حيث بلغت التجارة الروسية الصينية 155 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأشارت إلى أنه مع الهند، تضاعفت أرقام التجارة ثلاث مرات خلال النصف الأول لتصل إلى 33 مليار دولار، وبحلول نهاية عام 2022، زادت التجارة مع إيران بنسبة 20% إلى 4.9 مليار دولار.
وفي أستراخان، تأخذنا شركة "اللوتس" إلى "المنطقة الاقتصادية الخاصة" التي تديرها شمال المدينة، في الموقع الذي تبلغ مساحته 1000 هكتار، وهي إحدى النقاط الرئيسية لمشروع مركز التجارة الدولية في المنطقة التي هي قيد التطوير حاليًا، والتي تقدم للشركات سلسلة من المزايا، لا سيما المزايا الضريبية.
وقالت "لوفيغارو" إنه منذ ذلك الحين ظلت المنطقة خاملة إلى حد كبير، إذا حكمنا من خلال حالة الطرق التي بدأت خدمتها للتو.
حوض بناء السفن
يتم بناء سفن الحاويات الشهيرة هناك وسط مساحات شاغرة بانتظار شاغليها، وحوالي خمس عشرة شركة نشطة بالفعل أو في طور الإنشاء، من بينها "روزا"، وهو مصنع منظفات مملوك للإيرانيين، وآخر مخصص لإنتاج الغذاء للأسماك والحيوانات الأليفة، كما يتم الآن إنتاج الكافيار في المزارع، ويحظر صيد سمك الحفش البري.
يقول مكسيم كوزلوف، مدير ورشة العمل في شركة "Hexa-Lotos"، التي تضم 120 موظفًا، وتنتج منذ ثلاثة أعوام في "المنطقة الخاصة": "لدينا ثلاث ورش عمل نشطة، مع آلات تم شراؤها في الصين، والرابعة ستعمل في ديسمبر والتي تنتج (الأقمشة العازلة، وشبكات الظل للزراعة).
وقال الوالي بابوشكين: "نحن نصدر إلى كازاخستان، ومصر، وإن تنمية التعاون مع البلدان الإفريقية طريق واعد".
مكمل وليس بديلا
وبحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل حركة الشحن عبر الممر بين الشمال والجنوب إلى 17.6 مليون طن، مقارنة بـ 14.5 مليون طن عام 2022، وفق أرقام وزارة النقل الروسية.
ويتصور المدير في الوزارة، فيتالي سافيليف، نموًا يصل إلى 41 مليون طن عام 2030.
أما مستشار فلاديمير بوتين لشؤون النقل، إيغور ليفيتين، فقد أعلن، خلال منتدى أستراخان، في 19 سبتمبر/أيلول، أن "الممر قادر على نقل 60 مليون طن من البضائع"، ما يكفي لتأهيل الآفاق المشرقة الموعودة لمركز التجارة الدولية.
ويشير المختصون إلى ضرورة وضع القدرات الحقيقية للممر في نصابها الصحيح، مؤكدين أن الممر بين الشمال والجنوب لا يمكن أن يكون بديلًا، بل مكملًا للمسارات الأخرى.
وفي نهاية عام 2022، كانت تمثل أقل من 2% من إجمالي حركة المرور في روسيا (842 مليار طن)، مقارنة مع الطرق الرئيسية الثلاثة: بحر البلطيق (246 مليار طن؛ 29% من البضائع المنقولة)؛ البحر الأسود-آزوف (264 مليار طن؛ 31% من الإجمالي)؛ الشرق الأقصى (228 مليار طن؛ 27%).
وقال فياتشيسلاف كوندراتيف، الصحفي في وكالة الإعلام كاسبيسكي فيستنيك (كاسبيان نيوز): "نحن نواجه مشاكل في البنية التحتية".
ويشتمل المركز التجاري الدولي على فرع بحري عبر قزوين، وطريقين يلتفان حول البحر من الشرق والغرب: فرع شرقي مع وصلة سكك حديدية عبر كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، وفرع غربي عبر أذربيجان وإيران.
وأضاف الصحفي: "لا تزال السكك الحديدية على الجانب الغربي غير مكتملة، حيث إن 200 كيلومتر من المسار مفقودة بين مدينتي أستارا (على الحدود الإيرانية الأذرية) ورشت (في إيران).
و"يمثل النقص في السفن مشكلة، حتى مع زيادة قدرات البناء لدينا"، وفق الصحفي كوندراتيف.
ولفتت الصحيفة إلى صعوبات مع الموانئ الإيرانية التي تخضع بنيتها التحتية أيضًا للتطوير، وإضافة إلى الجمود الإداري، تخضع السفن لانتظار طويل، ما يؤثّر على المواعيد النهائية.
كما أشار اللوجستي ألكسندر تيسياتشنيكوف إلى جانب رئيسي، ألا وهو تكلفة النقل، فالأسعار حاليًا أعلى بنسبة (40 -50)% عبر الممر، مقارنة بطرق التجارة الأخرى التي تستفيد، على وجه الخصوص، من السفن ذات الحمولة العالية جدًا.
صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية