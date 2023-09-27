تقرير: أزمة المناخ ستكلف أستراليا خسائر مالية فادحة

حذر تقرير لوزارة الخزانة الأسترالية، أمس الثلاثاء، من أن أزمة المناخ قد تكلف أستراليا حوالي 1.8 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 1.15 مليار دولار أمريكي؛ بسبب توقعات بتراجع المحاصيل خلال الـ 40 عامًا المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة، جيم تشالمرز، قوله في كلمة ألقاها بالمنتدى الوطني للجفاف: "إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات، فقد تنخفض غلات المحاصيل الأسترالية بنسبة 4% بحلول عام 2063، مما سيكلفنا حوالي 1.8 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي".

واستند التقرير إلى توقعات وزارة الخزانة بشأن تأثير الزيادة في درجات الحرارة العالمية بنحو درجتين، وهو الوضع الذي أثر على شدة وتواتر حرائق الغابات والجفاف، من بين الكوارث الأخرى في أستراليا.