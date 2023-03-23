الشركة التي عصفت بثروة المليادير أداني تحذر: تقرير آخر قريبا

أعلنت شركة هندنبرغ لأبحاث الاستثمار المتعلق بالبيع على المكشوف في تغريدة على تويتر أنها ستصدر قريبًا تقريرًا جديدًا عن هدف آخر.

واكتسبت الشركة التي يديرها نيت أندرسون مزيدًا من الأهمية هذا العام بعد أن عصف تقريرها القاسي عن مجموعة الملياردير الهندي جوتام أداني بأكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للتكتل الهندي في حوالي خمسة أسابيع عقب نشره في 24 يناير.

وانخفضت ثروة أداني الشخصية 53 مليار دولار من ذروة تجاوزت 150 مليار دولار في سبتمبر 2022 نتيجة لانهيار سوق الأسهم في أعقاب صدور تقرير هندنبرغ، وتراجع بشكل حاد تصنيفه في قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم.

ولم تقدم أحدث تغريدة من قبل شركة الأبحاث ومقرها نيويورك أي تفاصيل حول توقيت إصدار التقرير التالي ، أو ما تنوي قوله.