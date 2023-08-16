اقتصاديون يمنيون يكشفون لـ"إرم نيوز" أثر خفض كلفة التأمين البحري في المناطق المحررة

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أبوبكر عبيد، إنه "إذا تم فعلاً التوقيع النهائي على الاتفاق، فإن ذلك سيعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد، ويحقق لها نقلة نوعية، وفرقا كبيرا".

وأوضح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "تخفيض تكلفة رسوم الشحن للبواخر التجارية في موانئ المناطق المحررة، ولا سيما ميناء عدن، سينعكس بشكل مباشر على تخفيض كبير في أسعار السلع التجارية والمواد الغذائية واللوازم الطبية والمنتجات الأخرى".

ولفت عبيد إلى أن "أسعار تكلفة الشحن في الموانئ المحررة حاليًا هي الأعلى قيمة بين كافة موانئ بلدان المنطقة، مبينًا أن المذكرة إذا تمت ستعيد الثقة للموانئ المحررة لا سيما ميناء عدن، لكونه سيقدم للتجار العديد من التسهيلات".

ونوه إلى أن "التجار الذين اتخذوا ميناء الحديدة، المسيّطَر عليه من قبل الحوثيين، لشحن بضائعهم يعانون كثيراً، وما لجؤوا إليه إلا بسبب ارتفاع تكلفة الشحن في ميناء عدن"، مرجحًا أن تُعيد المذكرة "كل شيء إلى مكانه الصحيح".