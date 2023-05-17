الاقتصاد الياباني يتجاوز التوقعات وينمو في الربع الأول بنسبة 0.4%

أظهرت بيانات رسمية، نشرت اليوم الأربعاء، أنّ إجمالي الناتج المحلّي الياباني ارتفع في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 0.4%، في نمو يفوق التوقّعات وساهم في تحقيقه جزئياً انتعاش القطاع السياحي بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وبعدما كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي صفراً، توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في الرّبع الأول بنسبة 0.2% فقط، لكنّ النتيجة أتت ضعف ذلك الرقم.