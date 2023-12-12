رغم خلافاتهما.. نفط النيجر يتدفق إلى بنين مطلع 2024

من المزمع أن تتدفق براميل النفط النيجري، إلى بنين مطلع العام المقبل 2024، عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأفريقيين، وذلك رغم سوء التفاهم بين الدولتين في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع محمد بازوم.

وجرى تدشين خط الأنابيب والذي يشكل مشروعا كبيرا لنيامي، منذ عدة أشهر، يُعول على المشروع أن يحقق عائدات جديدة من النفط، وحل جزء من الأزمة التي تعاني منها البلاد، وفقا لموقع "نيوز نيامي" المحلي.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري النيجري الخاضع للعقوبات الإقليمية منذ يوليو، خلال مقابلة على قناة "آر تي أن" المحلية أن تسويق النفط الخام النيجري في السوق الدولية سيبدأ في يناير 2024.