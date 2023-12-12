رغم خلافاتهما.. نفط النيجر يتدفق إلى بنين مطلع 2024
من المزمع أن تتدفق براميل النفط النيجري، إلى بنين مطلع العام المقبل 2024، عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأفريقيين، وذلك رغم سوء التفاهم بين الدولتين في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع محمد بازوم.
وجرى تدشين خط الأنابيب والذي يشكل مشروعا كبيرا لنيامي، منذ عدة أشهر، يُعول على المشروع أن يحقق عائدات جديدة من النفط، وحل جزء من الأزمة التي تعاني منها البلاد، وفقا لموقع "نيوز نيامي" المحلي.
وأعلن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري النيجري الخاضع للعقوبات الإقليمية منذ يوليو، خلال مقابلة على قناة "آر تي أن" المحلية أن تسويق النفط الخام النيجري في السوق الدولية سيبدأ في يناير 2024.
ومن المقرر نقل النفط الخام من أغاديم إلى بنين عبر خط أنابيب يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر، حيث ستحصل النيجر على 25.4% من الإيرادات من بين 90 ألف برميل يتم إنتاجها يوميا، فيما تمثل هذه الصادرات - رغم عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للنيجر التي تستثمر أكثر من 6 مليارات دولار في تطوير حقول النفط وبناء خط الأنابيب.
وتتولى شركة البترول الوطنية الصينية مسؤولية استخراج النفط، فيما خططت البلاد لإنتاج 200 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وتسعى الدولة الأفريقية إلى بناء مشروع مصفاة ثانية بدعم من شركاء خارجيين.
وترى سلطات نيامي أن مشروع النفط الذي يربط النيجر مع بنين، من أكثر المشاريع طموحا في منطقة غرب أفريقيا، إذ يمكن للنيجر بفضل الاحتياطي الذي تتمتع به أن تصبح لاعبا رئيسًا في إنتاج البترول بأفريقيا في السنوات القادمة.