الهند تسعى لمشاركة أرامكو في تطوير "الاحتياطي البترولي"

تسعى الهند لمشاركة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد الذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري، وفق وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، ما يأتي في ظل مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيس للنفط إليها.

وتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الإستراتيجي لأعوام، لكن المحادثات اكتسبت قوة دافعة بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية: "في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين بحجم 6.5 مليون طن متري"، وأضافت أنه "يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية".

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، وأنشأت مخزونًا إستراتيجيًّا في 3 مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من 5 ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.