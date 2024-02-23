الفوسفات.. فرصة تونس الثمينة لإنعاش اقتصادها

تُنعش عودة إنتاج الفوسفات في تونس إلى نسقها شبه الطبيعي الآمال بأن توفّر هذه المادة عوائد مهمّة لموازنة الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لا سيما مع زيادة الإقبال على الأسمدة المستخرجة منها، ودورها في صناعة البطاريات، كما يقول خبراء.

ومع عودة عجلة إنتاج الفوسفات للعمل تدريجياً، تتطلع تونس إلى استعادة دورها، بعد ركود لسنوات بسبب الاضطرابات الاجتماعية والأمنية.

وتواجه الأسمدة النيتروجينية، التي تعد عاملا مهما في الزراعة، أزمة نقص عالمية، وسط مساع لتجنب الانخفاض القاتل في المحاصيل.