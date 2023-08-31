لماذا فشل صندوق النقد الدولي بمعالجة الأزمة الاقتصادية في تونس؟
سلط تقرير نشره موقع "يورو نيوز" الأوروبي الضوء على الأسباب التي أدت إلى فشل برامج صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس.
وقال الموقع إن "أحد أسباب فشل برامج صندوق النقد الدولي في تونس تتمثل في أن تلك البرامج لم تكن مستدامة من الناحية السياسية".
واعتبر الموقع أن "تطبيق برنامج جديد أكثر تقدمًا لا يقتصر على كونه أكثر عدلًا من الناحية الاجتماعية، وتقبلًا من الناس بل يجب أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية".
وبحسب الموقع، من الممكن أن تركز الإصلاحات الاقتصادية على تحويل العبء إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى وإلى الطبقة العليا من خلال الاستثمار في قدرة الدولة على جمع عائدات ضريبية متصاعدة بالتوازي مع القضاء على الثغرات الضريبية التي يساء استغلالها.
وأشار الموقع إلى مصدر آخر محتمل للإيرادات يمكن تأمينه من خلال التراجع عن التخفيضات الضريبية السابقة التي استفادت منها الشركات الضخمة في البلاد، إذ إن هذه التخفيضات التي تحمي الاحتكارات والكارتيلات التي تسيطر عليها النخب الاقتصادية لها عدة مضار وآثار سلبية.
وتكمن تلك المضار في حرمان الدولة من الإيرادات دون التشجيع على الاستثمار، لأن المحتكرين ليس لديهم حافز للاستثمار، فالعوائد المخفضة تُضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات الضرورية وتدفعها إلى الاعتماد على عوائد من مصادر تنازلية كالضرائب على الجمارك.
المصدر: موقع "يورو نيوز" الأوروبي