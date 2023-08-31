لماذا فشل صندوق النقد الدولي بمعالجة الأزمة الاقتصادية في تونس؟

سلط تقرير نشره موقع "يورو نيوز" الأوروبي الضوء على الأسباب التي أدت إلى فشل برامج صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس.

وقال الموقع إن "أحد أسباب فشل برامج صندوق النقد الدولي في تونس تتمثل في أن تلك البرامج لم تكن مستدامة من الناحية السياسية".

واعتبر الموقع أن "تطبيق برنامج جديد أكثر تقدمًا لا يقتصر على كونه أكثر عدلًا من الناحية الاجتماعية، وتقبلًا من الناس بل يجب أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية".

وبحسب الموقع، من الممكن أن تركز الإصلاحات الاقتصادية على تحويل العبء إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى وإلى الطبقة العليا من خلال الاستثمار في قدرة الدولة على جمع عائدات ضريبية متصاعدة بالتوازي مع القضاء على الثغرات الضريبية التي يساء استغلالها.