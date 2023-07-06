ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي‎

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي نحو 3% اليوم الأربعاء، لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق يوم الإثنين، أي ما يعادل 2.9%، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل الثلاثاء.