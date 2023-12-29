عمليات التوريد والتجزئة تعاني من تبعات تجنب "البحر الأحمر"‎

وقال جاي فورمان الرئيس التنفيذي لشركة "بيزك فن" للألعاب، ومقرها فلوريدا، في مقابلة عبر الهاتف من مكتبه في هونغ كونغ إن الشركة عادة تشحن كل المنتجات المتجهة إلى أوروبا من مصانعها في الصين عبر قناة السويس وهو الطريق الأسرع لنقل السلع بين المنطقتين.

وتستخدم نحو ثلث بضائع سفن الشحن العالمية هذا الطريق التجاري، ومن المتوقع أن يضيف تحويل مسار السفن حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية ما يصل إلى مليون دولار أخرى للوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وشمال أوروبا.

وتنفذ ميليشيات الحوثيين هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر انطلاقًا من اليمن لإظهار الدعم لحركة حماس، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة، وهي هجمات قلبت خطط الشحن العالمية رأسًا على عقب.