فايننشال تايمز: انفتاح الصين السريع يعد بإنعاش الاقتصاد العالمي

يعاني الاقتصاد العالمي من ركود أثَّر على جميع دول العالم تقريبًا، لكن الآن يبدو أن هناك بارقة أمل، حيث تشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن عودة الصين السريعة للعمل وتخليها عن قيود "صفر كوفيد" تعد بمنح الاقتصاد العالمي دفعة منعشة.

ووفقًا للصحيفة، يعود قادة العالم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، هذا الأسبوع، وفي جعبتهم بعض الأنباء المتفائلة، التي من شأنها التخفيف من المحادثات المحرجة حول التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2023.

وأدت القرارات الصينية الأخيرة إلى بعض التطورات الإيجابية اقتصاديًا، حيث بلغ التضخم ذروته في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يبدأ في الهبوط.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، وفي أوروبا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية-الروسية.

ومنحت البيانات الأخيرة بعض المحللين الأمل في ألا تكون معدلات النمو العالمي السنوي قاتمة، كما توقع البنك الدولي، الأسبوع الماضي، حيث أشارت التوقعات آنذاك إلى أن يبلغ النمو 1.7 % فقط.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، والسؤال الذي يلوح في الأفق فيما يتعلق بمداولات المنتدى هو: ماذا يعني انفتاح الصين السريع والمفاجئ للاقتصاد العالمي؟