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اقتصاد

الصين تحقق "بعوائق" يضعها الاتحاد الأوروبي أمام شركاتها

الصين تحقق "بعوائق" يضعها الاتحاد الأوروبي أمام شركاتها
مصنع سيارات كهربائية صينيةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 8:30 ص

قالت وزارة التجارة الصينية، إنها تجري "تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".

وأعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها باشرت تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوربي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي، رسومًا جمركية، تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل/ تشرين الثاني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

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