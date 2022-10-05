روسيا مستعدة لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من نورد ستريم2

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بشؤون الطاقة الكسندر نوفاك، الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط من نورد ستريم2 لم يشهد تسربا للغاز.

وقال نوفاك للتلفزيون الروسي، إثر اجتماع للدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" في فيينا، إنه "إذا اتخذ الأوروبيون القرارات القانونية الضرورية في ما يتعلق بإلغاء القيود، أعتقد أن روسيا يمكنها، خلال وقت قصير، تسليم الغاز عبر هذا الخط".

وأفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نقلاً عن رسالة إلى ممثلي قطاع الطاقة، بأن الشرطة الفيدرالية الألمانية BKA تفترض أن التفجيرات التي حدثت في خطوط أنابيب نورد ستريم، الأسبوع الماضي، كانت "عملاً تخريبياً مستهدفاً".

وتحقق أوروبا في سبب انفجار ثلاثة خطوط أنابيب في شبكة نورد ستريم، جراء عمل تخريبي مشتبه به بالقرب من المياه السويدية والدنماركية.

في السياق، حذر مكتب الشرطة الفيدرالية الألمانية من حدوث مزيد من أعمال التخريب ضد البنية التحتية الحيوية في أعقاب التفجيرات، وأن الهجمات المحتملة يمكن أن توجه ضد خطوط الغاز والكهرباء، ومحطات الغاز الطبيعي المسال البحرية أو توربينات الرياح، من بين أهداف أخرى.