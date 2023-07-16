ما حقيقة رفع أسعار السجائر في مصر؟
أعلنت شركة "فيليب موريس" تراجعها عن زيادة أسعار السجائر في مصر، بعد أن سحبت الشركة المنشور الذي نشرته عبر حسابها على فيسبوك، والخاص بزيادة أسعار السجائر الأجنبية.
وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وفق وسائل إعلام محلية، إن الشركة توقفت عن العمل بالزيادة الجديدة المقررة، والتي كان تم الإعلان عنها مساء الأحد، وكان من المقرر أن تطبق بدءًا من غدٍ الإثنين.
وأكد إمبابي لموقع "بوابة الأهرام" أن قرار الشركة جاء لانتظار إقرار التعديل على ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر.
وكانت الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك ستصبح بعد الزيادة "التي تم إلغاؤها" لعبوة "ميريت" بأنواعها 64 جنيهًا، وعبوة "مارلبورو أحمر وجولد" 59 جنيهًا، وعبوة "مارلبورو كرافتد" بأنواعها 49 جنيهًا، وعبوة "إل أند إم" بأنواعها 42 جنيهًا، بحسب منشور الشركة.