السعودية ترفع معظم أسعار النفط لآسيا في سبتمبر المُقبل

قررت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج شهرًا آخر.

وقالت شركة "أرامكو" النفطية العملاقة المملوكة للدولة، في بيان اليوم السبت، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، بواقع 30 سنتا للبرميل عن شهر أغسطس/آب الجاري، إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل إلى 5.80 دولار لشهر سبتمبر/أيلول المُقبل، فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أمريكا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولار مقابل مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وأعلنت السعودية، يوم الخميس الماضي، أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته.

وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة 9 ملايين برميل يوميا في شهر سبتمبر/أيلول المُقبل.