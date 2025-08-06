ترامب يعلن رسوماً جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يضيف رسوماً جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب ما أعلن البيت الأبيض على منصة "إكس"، يأتي قرار ترامب "رداً على استمرار شراء النفط الروسي".

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وتضاف هذه الضريبة الجديدة إلى رسوم سابقة بنسبة 25% من المقرر أن تسري اعتباراً من يوم الخميس، تزامناً مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، بحسب المرسوم.

وثمة خطر رسوم محتملة أيضاً على بلدان أخرى "تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط من روسيا الاتحادية".

لكن ما زالت الاعفاءات قائمة بالنسبة لمنتجات استهدفتها رسوم أخرى على قطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.

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ويكثّف ترامب الضغوط على الهند بعدما توعد بعقوبات جديدة على موسكو ما لم تحقق تقدماً بحلول يوم الجمعة باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف.

وزار مستشار الأمن القومي الهندي موسكو، الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في نيودلهي، وذلك تزامناً مع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

واعتبرت الخارجية الهندية في وقت سابق أن الضغوط الأمريكية عليها لوقف شراء النفط الروسي "غير مبررة ولا منطقية"، مشددة على أنها ستحمي مصالحها.