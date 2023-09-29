أسعار الوقود والكهرباء تقود التضخم في إسبانيا نحو الارتفاع

كشف المعهد الإسباني للإحصاء أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود في البلاد أدى إلى زيادة مستوى التضخم الذي وصل إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ABC" الإسبانية، زاد التضخم في إسبانيا الشهر الحالي، بمقدار نقطة واحدة عن 2.6% المسجلة في آب/أغسطس الماضي.

وذكر التقرير، أن إسبانيا سجّلت الخميس، أعلى متوسط ​​سعر كهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بتكلفة بلغت 113.86 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تزايدت أسعار المحروقات في إسبانيا على مدى 12 أسبوعا، وهي الفترة التي شهد فيها البنزين ارتفاعاً بنسبة 10.5% والديزل 17%.

وهذه الأسعار للمحروقات هي الأعلى منذ كانون الثاني/ يناير 2023.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع أسعار الوقود على المدى المتوسط، ​على الأقل، نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للنفط.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية