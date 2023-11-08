صحيفة: الاتحاد الأوروبي سينفذ الحظر على الألماس الروسي الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، نقلًا عن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتزم المضي قدمًا في فرض حظر على الألماس الروسي بعد حصوله على دعم كاف من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال بوريل للصحيفة إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان، الذي استمر يومين وانتهى اليوم الأربعاء، قدَّم دعمًا لهذه الخطوة.

وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إنه ينتظر من مجموعة الدول السبع تقديم "مقترح" من أجل فرض عقوبات على الألماس الروسي.