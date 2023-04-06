محمد بن راشد: أولوياتنا الوطنية اقتصادية
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، أن الإمارات دولة اقتصادية وأولوياتها الوطنية اقتصادية.
وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية.. دولة الإمارات ساهمت بـ2.4٪ من صادرات العالم من السلع، حيث صدرت سلعا للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع ".
وأضاف حاكم دبي في تغريدة ثانية أنه "وبحسب منظمة التجارة العالمية بلغت تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار".
وأوضح محمد بن راشد، أن "القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب".