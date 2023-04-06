محمد بن راشد: أولوياتنا الوطنية اقتصادية

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، أن الإمارات دولة اقتصادية وأولوياتها الوطنية اقتصادية.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية.. دولة الإمارات ساهمت بـ2.4٪ من صادرات العالم من السلع، حيث صدرت سلعا للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع ".