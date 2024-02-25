"بلومبيرغ": هجمات الحوثيين تسببت بشح ناقلات النفط العالمية

وأوضح الموقع أن أسعار الفائدة بقيت تحت السيطرة العام الماضي، مع إبقاء "أوبك" وحلفائها النفط خارج السوق.

وأشار إلى أن التحوّل الأوسع كان في مجال الطاقة، وتمثل في التخلص من الوقود الأحفوري، ما يعزز توقعات صناعية غير مبشرة على المدى الطويل.

وأضاف تقرير الموقع أن تجنب منطقة جنوب البحر الأحمر بشكل متزايد يراكم المدة الطويلة التي تأخذ فيها التجارة مجراها بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

ناقلات النفط والوقود الأبطأ

ومن جانبه، قال ألكسندر سافريس، الرئيس التنفيذي لشركة "يوروناف"، أحد أكبر مالكي ومشغلي الناقلات، "إنه يمكن ملاحظة تأثير عمليات التحول بشكل يومي على الشحن بشكل عام؛ خاصة شحن النفط الخام وناقلات المنتجات، وعددا قليلا من عمليات التسليم الجديدة والأسطول الذي أصبح قديماً، ويمكن القول إن التوقعات بالنسبة للناقلات "إيجابية للغاية".

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السفن التجارية الأُخرى، خاصة الحاويات، تجنب البحر الأحمر منذ هجمات ميليشيا الحوثي، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت ناقلات النفط والوقود الأبطأ بينها في تجنب المسار، لكن مسار الأحداث اختلف الشهر الماضي، وابتعد العديد من كبار مالكي ناقلات النفط في العالم عن جنوب البحر الأحمر، بعد أن قصفت القوات الأمريكية والبريطانية اليمن، في محاولة لوضع حد لتلك الأحداث، بحسب ما ذكر تقرير "بلومبيرغ".

ونقل الموقع الأمريكي عن إنريكو باجليا، مدير الأبحاث في شركة "بانشيرو كوستا" لخدمات الشحن، قوله: "هناك تراجع في سوق الناقلات، خاصة ناقلات النفط الخام"، مضيفاً "أن الوضع سيكون أكثر شحاً في المستقبل".