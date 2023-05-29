التغير المناخي يؤثر على محصول القمح في غزة

أدّى تغيُّر أنماط الطقس ومعدل هطول الأمطار المخيب للآمال في غزة، إلى أن تحصد المُزارعة الفلسطينية عطاف قديح ربع محصول القمح الذي كانت تزرعه على أرضها فقط.

وقالت قديح (60 سنة) وهي تشارك زملاءها في حصد المحصول من حقولها في جنوب القطاع غزة: "سبلة (سنبلة) القمح كانت أطول وناصحة، بقت (صارت) ضعيفة كتير، تأخر المطر أثر على المحصول من حيث الجودة والكميات".

وأضافت: "هاي الأرض كانت تنتج طنًّا من القمح، بقت تنتج ربع طن".