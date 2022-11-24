رغم تراجع الإنتاج.. تونس تحقق عائدات أعلى من زيت الزيتون بسبب ارتفاع سعره

لكن قيمة الصادرات سجلت تراجعا طفيفا خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت قيمة الصادرات خلال العام الجاري بـ 205،8 ألف طن، قياسا بـ 211 ألف طن خلال الموسم الزراعي 2020 ـ 2021.

وقال كاتب عام جميعة الزياتين التابعة لاتحاد المزارعين التونسيين، محمد النصرواي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هناك تراجعًا في الانتاج مقارنة بالمواسم الماضية، معتبرًا أن هذا التراجع الذي لم يشمل تونس فقط، إنما العالم بأسره، هو نتاج للتحولات المناخية التي يشهدها العالم وارتفاع الحرارة ونقص المياه.

وحول ارتفاع قيمة العوائد المالية رغم تراجع الإنتاج، قال النصراوي إن "السبب في ذلك هو تراجع العرض وارتفاع الطلب، فالأسعار ارتفعت أكثر مع نقص الإنتاج"، مشيرًا إلى أن "للحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المناخية دور كبير في ذلك"، وفق تقديره.

وأشار النصراوي إلى أن عديد المنتجات الزيتية التي كانت تستهلك في الدول كانت ترد من أوكرانيا وروسيا، وأن السوق العالمية تتجه اليوم إلى خيار زيت الزيتون؛ ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق.