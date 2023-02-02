تقارير: بين الحرس الثوري الإيراني وبنوك محلية.. دولارات العراق في مهبِّ التهريب

على وقع أزمة الدولار التي يعيشها العراق، يبرز ملف تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، كأحد أسباب التدهور الحاصل للدينار العراقي، وسط دعوات للامتثال سريعاً للمعايير الدولية فيما يتعلق بالتحويلات المالية.

ويعيش العراق منذ نحو شهرين على وقع أزمة مفاجئة تمثلت بارتفاع سعر صرف الدولار، بواقع 170 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما كانت سابقاً 145 ألفاً، في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.

ويشير البنك المركزي العراقي إلى أن الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية؛ نظرًا لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".