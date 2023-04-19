روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بـ"تخريب" اتفاق الحبوب

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا والأمم المتحدة، بتخريب اتفاق الحبوب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا والأمم المتحدة "تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة".

وسبق أن قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن اتفاق الحبوب معرض للانهيار، إلا أن موسكو قالت أمس الثلاثاء إن عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق استؤنفت بعد توقف قصير.