موسم استثنائي.. 7.4 مليون سائح زاروا المغرب خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة السياحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ‫7.4 مليون سائح.‬

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، ارتفع بنسبة 14%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إن "السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من عام 2024"، مشيرة إلى أن "الأرقام تتحدث عن نفسها".

وأكدت الوزارة أن الإقبال على وجهة المغرب تجاوز التقديرات كلها، "ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال عام 2024 بأكمله، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909.000 سائح إضافي".

وشهد شهر يونيو/حزيران الماضي وصول عدد قياسي بلغ 1.5 مليون سائح، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة مع عام 2023، ويبدو موسم الصيف واعدًا بالقدر نفسه، وفق البيان.

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وفي هذا السياق، أشادت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، بهذه الأرقام، معتبرة أن بلادها "فرضت نفسها كوجهة على المستوى الدولي، بسبب مؤهلاتها".

وأضافت "هدفنا المتمثل في 17.5 مليون سائح أصبح أقرب أكثر من أي وقت مضى".

ويشكل السياح الأوروبيون عادة النسبة الأهم من الوافدين على المملكة ضمن الزوار الأجانب.

وتعتبر السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتسهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي.