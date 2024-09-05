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اقتصاد

وزير: حريق مصفاة موسكو لن يسبب نقصا في الوقود

وزير: حريق مصفاة موسكو لن يسبب نقصا في الوقود
حريق بمصفاة نفط كبيرة في موسكوالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2024، 7:59 ص

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أن الحريق الذي اندلع يوم الأحد في مصفاة نفط كبيرة في موسكو لن يسبب نقصاً في الوقود في المنطقة.

 وأشار إلى أن إنتاج المصافي الأخرى سيساهم في تعويض الاضطراب المؤقت.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن 3 مصادر أن مصفاة شركة "غازبروم نفت" في موسكو علقت العمليات في وحدة التكرير (يورو+)، التي تضم وحدة لتقطير الخام في أعقاب الحريق.

وتعرضت مصفاة موسكو جنوب شرقي العاصمة الروسية لهجوم بطائرة مسيرة في الأول من سبتمبر / أيلول، عندما استهدفت أوكرانيا أيضا محطات طاقة روسية.

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