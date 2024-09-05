وزير: حريق مصفاة موسكو لن يسبب نقصا في الوقود

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أن الحريق الذي اندلع يوم الأحد في مصفاة نفط كبيرة في موسكو لن يسبب نقصاً في الوقود في المنطقة.

وأشار إلى أن إنتاج المصافي الأخرى سيساهم في تعويض الاضطراب المؤقت.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن 3 مصادر أن مصفاة شركة "غازبروم نفت" في موسكو علقت العمليات في وحدة التكرير (يورو+)، التي تضم وحدة لتقطير الخام في أعقاب الحريق.

وتعرضت مصفاة موسكو جنوب شرقي العاصمة الروسية لهجوم بطائرة مسيرة في الأول من سبتمبر / أيلول، عندما استهدفت أوكرانيا أيضا محطات طاقة روسية.