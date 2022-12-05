مصر تعوّل على الموضة والثقافة لترويج صورتها كوجهة سياحية عالمية

من معابد الأقصر إلى أهرام الجيزة، تستضيف معالم تاريخية شهيرة في مصر حفلات موسيقية وعروض أزياء ومعارض، في ظل محاولة البلاد الإفادة من تراثها العريق لتعزيز صورتها كوجهة سياحية رئيسية واستقطاب العلامات التجارية الكبرى.

وقدمت دار ديور الفرنسية، السبت، عرض أزياء لمجموعتها الرجالية في مجمع أهرام الجيزة قرب القاهرة، في حدث هو الأول لها في مصر. وفي تشرين الأول/أكتوبر، استضاف معبد حتشبسوت في مدينة الأقصر جنوب البلاد عرض أزياء للمصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي.

وأوضح رئيس مجموعة ديور بييترو بيتشاري أن "الدار الفرنسية العريقة اختارت مجمع الأهرام لإقامة العرض لأنها أكثر بكثير من مجرد خلفية، إذ استلهمت في مجموعتها الجديدة بعنوان سيليستيال أو سماوي من تاريخ مصر القديمة".

ولعل احتفالية "موكب المومياوات" الكبيرة التي أقيمت في مصر العام الماضي، في مشهد بثّته شاشات التلفزيون في العالم، كان لها أثر في جذب الزوار إلى بلد يساهم قطاع السياحة في ناتجه القومي بنسبة 10 % تقريبا.

وحتى من قبل احتفالية الموكب الذهبي، ظلت المواقع الأثرية الفرعونية مقصدا لمشاهير العالم من الفنانين في مختلف المجالات، إذ قدمت فرقتا الهيب هوب والروك العالميتان "ذا بلاك آيد بيز" و"ريد هوت تشيلي بيبرز" عروضا عند سفح أهرامات الجيزة، كما عرض الفنان الفرنسي جي آر صورا له هناك.

وترى مؤرخة الفن المصرية البارزة بهية شهاب أن مثل هذه العروض "تشجع العلامات التجارية الأخرى والناشطين الثقافيين الدوليين على المجيء إلى مصر".

وأكد على ذلك مصور الأزياء المصري محسن عثمان، قائلا إنه "من الضروري تنظيم مثل هذه الفعاليات في مصر، إذ إن دار أزياء بحجم ديور تجلب معها ميزانية ضخمة"، متمنيا أن يعمل ذلك على "دعم المصممين الشباب الذين قد يضعون مصر على خريطة الموضة العالمية".

وبالفعل قدمت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة بالمان في أيلول/سبتمبر خلال أسبوع الموضة في باريس، أعمالا تحمل علامة تجارية مصرية باسم "أختين"، في إشارة إلى شقيقتين شابتين من مصر صممتا المنتجات.