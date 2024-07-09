خطة روسية هندية لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

قال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي، إن مباحثات فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وضعت خطة لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وعقد اللقاء بين بوتين ومودي في الكرملين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي وفدي البلدين.

وقال أوريشكين: "من وجهة نظر اقتصادية، كانت النتيجة الرئيسة للمفاوضات هي البرنامج المتفق عليه للتعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند وتطوير مجالات التعاون الاستراتيجية حتى عام 2030".

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ولفت المسؤول الروسي إلى أن بوتين ومودي "وضعا هدفًا لتحقيق حجم تجارة بين روسيا والهند يصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030".

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس مودي سيحضر اجتماع البريكس في قازان أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال لافروف للصحفيين: "أكد مودي أنه سيقبل بكل سرور دعوة الرئيس بوتين، وسيحضر قمة البريكس في قازان في أكتوبر من هذا العام".

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن "هناك آفاقاً لتوسيع التعاون بين موسكو ونيودلهي في قطاع الغاز وإمدادات الغاز الروسي"، مشيرا إلى أن البلدين يدرسان إمكانية إبرام اتفاقية طويلة الأمد بشأن توريد النفط الروسي إلى الهند.