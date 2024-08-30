الدولار يتعافى بعد بيانات عن الفائدة

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل عملات رئيسية في تداولات اليوم الجمعة، متجها لإنهاء موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع بعد أن قلصت بيانات اقتصادية الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، مع تباطؤ التضخم في ألمانيا وإسبانيا، ما عزز احتمالات تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياساته النقدية.

وظل الين قرب مستوى 145 مقابل الدولار بعد تراجعه أمس الخميس، إذ اقتفى الدولار الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب "رويترز".

وتجاهلت العملة اليابانية إلى حد كبير البيانات الصادرة اليوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 2.4% في أغسطس/ آب.

وتجاوز بذلك مجددا هدف بنك اليابان عند 2% على الرغم من أن مقياسا آخر يستبعد تكاليف الطاقة ارتفع 1.6% فقط.

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وأظهرت بيانات أمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني، وهو رقم معدل مقارنة مع نسبة 2.8% المعلنة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يتم تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية في 18 أيلول/ سبتمبر، في حين بلغت احتمالات خفضها 50 نقطة أساس 34% فقط انخفاضًا من 38% قبل يوم.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر ليستقر عند 101.34 بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاعه 0.36% أمس ولامس أعلى مستوى منذ 22 أغسطس/ آب عند 101.58.

من المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعا 0.66% هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أفضل أسبوع له منذ بداية أغسطس/ آب وسينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع.

لكن على أساس شهري، من المتوقع أن يتكبد المؤشر خسائر نسبتها 2.6% في أغسطس/ آب وهو ما سيكون أسوأ شهر له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وهبط الدولار 0.14% إلى 144.78 ين بعد ارتفاعه إلى 145.55 ين خلال الليل للمرة الأولى منذ 23 أغسطس/ آب.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر ليبلغ 1.1082 دولار وانخفض إلى 1.10555 دولار أمس الخميس. وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر صدور المزيد من قراءات التضخم على مستوى أوروبا بما في ذلك فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككل.

كما تصدر في الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.31655 دولار بعد انخفاضه إلى 1.3146 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ 23 أغسطس/ آب.